Wetter : Hochwasser in Niedersachsen - Lage in der Nacht stabil

In den niedersächsischen Hochwassergebieten ist die Lage stabil. Es sind keine Brennpunkte dazu gekommen, hieß es von der Polizei. In Wolfenbüttel war vorgestern Abend Katastrophenalarm ausgelöst worden, der am gestern Nachmittag wieder aufgehoben wurde. In der Altstadt wurden mehrere Häuser evakuiert. 20 Bewohner eines Seniorenheims wurden in Sicherheit gebracht. In Hannover hatte die Feuerwehr Gebäude im Überflutungsbereich mit Sandsäcken gesichert.

von dpa

erstellt am 29.Jul.2017 | 06:55 Uhr