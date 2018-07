Wetter : Heute ist wohl der heißeste Tag des Jahres

von dpa

31. Juli 2018, 02:47 Uhr

Heute werden in Deutschland voraussichtlich an vielen Orten Hitzerekorde gebrochen. «Regional wird das sicherlich der heißeste Tag des Jahres», sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes in Offenbach. In der Mitte und im Osten Deutschlands könnten es sogar bis zu 39 Grad werden. Bisher lag der Jahres-Rekord laut DWD bei 38,0 Grad, aufgestellt am 26. Juli in Duisburg-Baerl. Im äußersten Westen und Nordwesten bleibt es heute dagegen wolkig. Die Temperaturen klettern dort nicht auf Rekordwerte.