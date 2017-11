Agrar : Hendricks und Schmidt treffen sich nach Glyphosat-Eklat

von dpa

SPD-Bundesumweltministerin Barbara Hendricks und ihr Agrarkollege Christian Schmidt von der CSU haben sich nach dem Glyphosat-Zerwürfnis getroffen. Schmidt folgte einer Einladung Hendricks' in ihr Ministerium, berichtet die «Passauer Neue Presse».Deutschland hatte auf Geheiß Schmidts der weiteren Verwendung des umstrittenen Unkrautvernichters Glyphosat in Europa zugestimmt. Damit hatte sich Schmidt ausdrücklich über den Willen von Hendricks hinweggesetzt. Danach gingen in seinem Büro Drohungen und Beschimpfungen ein.