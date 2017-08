Auto : Hendricks für E-Auto-Quote: Sicher, dass EU-Vorschlag kommt

Bundesumweltministerin Barbara Hendricks hat die Vorschläge von SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz für eine Quote für Elektroautos in Europa begrüßt. «Die Einführung einer Elektromobilitätsquote in der EU ist richtig und wird uns endlich auf Zukunftskurs bringen», sagte Hendricks der Deutschen Presse-Agentur. Sie sei sicher, dass die Kommission einen Vorschlag für die künftigen CO2-Grenzwerte vorlegen werde, in dem auch eine E-Quote enthalten sein werde. Anders seien die Klimaschutzziele in der EU für den Verkehr gar nicht zu erreichen.

von dpa

erstellt am 11.Aug.2017 | 09:54 Uhr