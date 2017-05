Im westlichsten Landkreis Deutschlands war es heute am heißesten: Das nordrhein-westfälische Heinsberg-Schleiden hat nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes mit 32,9 Grad den Hitzerekord des Tages aufgestellt. Am zweitheißesten war es in Saarbrücken-Burbach mit 32,7 Grad, gefolgt von Trier-Petrisberg mit 32,6 Grad. Am Sonntag und Montag könnte es noch heißer werden.

von dpa

erstellt am 27.Mai.2017 | 23:47 Uhr