EU : Handelsminister: Nicht sicher, dass Brexit stattfindet

von dpa

30. Dezember 2018, 14:50 Uhr

Der britische Handelsminister Liam Fox hat vor einer Abkehr vom Brexit gewarnt. Sollte das Parlament das mit Brüssel ausgehandelte Austrittsabkommen ablehnen, stünden die Chancen 50 zu 50, dass der Brexit nicht stattfinde. Das sagte Fox der «Sunday Times». Seine Botschaft richtet sich vor allem an Brexit-Hardliner im britischen Parlament. Sie lehnen das Abkommen von Premierministerin Theresa May ab, weil ihnen der darin vorgesehene Bruch mit Brüssel nicht deutlich genug ist. May hatte die Abstimmung auf Mitte Januar verschoben, weil sich eine deutliche Niederlage abzeichnete.