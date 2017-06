Motorsport : Hamilton feiert Formel-1-Sieg in Kanada

Der Brite Lewis Hamilton hat den Großen Preis von Kanada gewonnen und damit seinen Rückstand in der WM-Wertung auf Formel-1-Spitzenreiter Sebastian Vettel verkürzt. Der Mercedes-Pilot sicherte sich in Montréal souverän seinen dritten Saisonsieg vor seinem finnischen Teamkollegen Valtteri Bottas. Daniel Ricciardo raste im Red Bull auf das Podium und wurde Dritter. Vettel verpasste am Ende seiner starken Aufholjagd als Vierter nur knapp das Podest.

von dpa

erstellt am 11.Jun.2017 | 21:42 Uhr