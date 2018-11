Parteien : Grüne wollen gegen Ausbreitung der Rechten in Europa kämpfen

von dpa

09. November 2018, 20:43 Uhr

Die Grünen haben sich auf einen entschlossenen Kampf gegen Rechtspopulismus und für einen Neuaufbruch in Europa eingeschworen. Zum Start ihres Europaparteitags in Leipzig forderte Grünen-Chefin Annalena Baerbock eine «humane, geordnete Flüchtlings- und Migrationspolitik». Europa stecke in einer tiefen Krise, sagte Baerbock. Das sehe man am Brexit und überall da, wo die Rechtsextremisten und Rechtspopulisten an die Macht kommen - und an der Handlungsunfähigkeit der nationalen Regierungen. Politik auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner verschärfe aber die Krise.