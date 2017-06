Brände : Großbrand in London - Zwölf Menschen sterben bei Hochhaus-Inferno

Bei einem gewaltigen Brand in einem Hochhaus im Zentrum Londons sind mindestens zwölf Menschen ums Leben gekommen. Dutzende weitere wurden verletzt. Die Zahl der Todesopfer dürfte nach Einschätzung von Scotland Yard weiter steigen. Mindestens 79 Verletzte werden in Kliniken behandelt, 18 von ihnen sind in einem kritischen Zustand. Die Ursache des Brands ist weiter unklar. Der Rettungseinsatz wird nach Angaben der Polizei noch mehrere Tage dauern.

von dpa

erstellt am 14.Jun.2017 | 20:10 Uhr