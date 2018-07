Notfälle : Gouverneur: Rettung aus Höhle steht nicht unmittelbar bevor

von dpa

03. Juli 2018, 07:39 Uhr

Die seit zehn Tagen in einer Höhle in Thailand eingeschlossenen Jugendfußballer und ihr Trainer müssen unbestimmte Zeit auf ihre Rettung warten. Es werde am Dienstag noch nicht möglich sein, die zwölf Jungen und ihren Coach zu bergen, sagte der Gouverneur der Provinz Chiang Rai. Britische Taucher hatten die Jungen im Alter von elf bis 16 Jahren und ihren Trainer im Innern der Höhle mehr als drei Kilometer vom Haupteingang entfernt entdeckt. Ihnen seien Medikamente und Energiedrinks gegeben worden, ein Arzt blieb bei der Gruppe.