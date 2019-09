Internet : Google zahlt fast eine Milliarde Euro in Frankreich

Avatar_shz von dpa

12. September 2019, 17:08 Uhr

Google zahlt fast eine Milliarde Euro, um jahrelange Steuerermittlungen in Frankreich zu beenden. Zum einen wird der Konzern eine Strafzahlung von 500 Millionen Euro leisten, teilt die nationale Finanzstaatsanwaltschaft mit. Zudem kündigt Google an, das Unternehmen werde darüber hinaus 465 Millionen Euro Steuern nachzahlen. Die französischen Steuerfahnder waren zu dem Schluss gekommen, dass der Internet-Riese zu wenig Steuern in dem Land bezahlt hatte, während ein großer Teil der Erlöse in Europa über die irische Google-Niederlassung verbucht wird.