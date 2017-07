Konflikte : Golfemirat Katar weist neue Drohungen zurück

Das Golfemirat Katar hat die neuen Drohungen seiner arabischen Kontrahenten zurückgewiesen. Die «falschen Behauptungen» der vier Staaten in ihren jüngsten Stellungnahmen seien der Versuch, Katar anzuschwärzen, hieß es aus dem Außenministerium in Doha. Der Vorwurf, das Emirat finanziere Terrorismus, sei unbegründet. Katar beteilige sich aktiv am Kampf gegen Terror. In einem weitreichenden Forderungskatalog verlangen Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrain und Ägypten, dass das Emirat seinen TV-Sender Al-Dschasira schließt und die Verbindungen zum Iran zurückfährt.

von dpa

erstellt am 07.Jul.2017 | 20:49 Uhr