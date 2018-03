Gewichtheben : Gewichtheber-Legende Rudolf Mang gestorben

von dpa

13. März 2018, 20:44 Uhr

Gewichtheber-Legende Rudolf Mang ist tot. Der Silbermedaillen-Gewinner der Olympischen Spiele 1972 starb am Montagabend im Alter von 67 Jahren an den Folgen eines Herzinfarkts in seinem Fitnessstudio im bayerischen Bellenberg. Den Todesfall bestätigte die Bürgermeisterin von Bellenberg, Simone Vogt-Keller, am Dienstagabend der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatte die «Augsburger Allgemeine» darüber berichtet.