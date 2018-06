Gastgewerbe : Gewerkschaft macht Front gegen Lieferdienste

von dpa

Mit einem Aktionstag wollen die Mitarbeiter von Essenslieferdiensten am Dienstag in Köln gegen schwierige Arbeitsbedingungen in der Branche protestieren. Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten hat Fahrer von Lieferdiensten wie Deliveroo und Foodora zu einem «Riders' Day» aufgerufen. Zu der Veranstaltung wird auch Bundesarbeitsminister Hubertus Heil erwartet. Im Fokus stünden Themen wie eine weitgehend fehlende Mitbestimmung, die Vielzahl befristeter Arbeitsverhältnisse sowie eine große Zahl von Solo-Selbstständigen in der Branche.