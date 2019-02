Demonstrationen : «Gelbwesten» protestieren wieder in Frankreich

von dpa

16. Februar 2019, 16:02 Uhr

Fast auf den Tag genau drei Monate nach Beginn der «Gelbwesten»-Proteste in Frankreich haben erneut Tausende Menschen gegen die Politik der Regierung demonstriert. In der Hauptstadt verlief der Protest bislang meist friedlich. Vereinzelt setzten die Sicherheitskräfte aber Tränengas ein. Teilnehmerzahlen gab es noch nicht. Auch in vielen anderen Städten fanden wieder «Gelbwesten»-Demonstrationen statt, darunter Marseille, Bordeaux und Straßburg.