Konflikte : Gabriel setzt bei Yücel auf Europäischen Menschenrechtsgerichtshof

Im Tauziehen um den in der Türkei inhaftierten Journalisten und «Welt»-Korrespondenten Deniz Yücel rechnet Außenminister Sigmar Gabriel nicht mit dessen rascher Freilassung. Allerdings hofft er auf eine positive Entscheidung des Europäischen Menschenrechtsgerichtshofes. Gabriel forderte in der «Welt am Sonntag» die Türkei auf, zu «rechtsstaatlichen Verfahrenzurückzukehren». Der Europäische Menschenrechtsgerichtshof in Straßburg befasst sich aktuell mit einer Reihe von Beschwerden von in der Türkei inhaftierten Journalisten.

von dpa

erstellt am 18.Jun.2017 | 06:00 Uhr