International : Gabriel: Bundestag soll über Incirlik-Abzug entscheiden

Außenminister Sigmar Gabriel hat sich dafür ausgesprochen, dass der Bundestag beim geplanten Abzug der deutschen Soldaten aus dem türkischen Incirlik das letzte Wort hat. «Der Bundestag entscheidet, wo die Bundeswehr stationiert wird. Das sagte er nach seinen Krisengesprächen in Ankara. Der Abzugsprozess werde «in dieser und in der kommenden Woche» in Gang gesetzt. Nach einem Treffen mit seinem Amtskollegen Mevlüt Cavusoglu hatte Gabriel den Abzug der 260 Soldaten vom Luftwaffenstützpunkt Incirlik angekündigt. Cavusoglu gewährt Bundestagsabgeordneten dort kein Besuchsrecht.

von dpa

erstellt am 05.Jun.2017 | 16:22 Uhr