G20 : Gabriel: Alle G20-Treffen sollten in New York stattfinden

Außenminister Sigmar Gabriel hat angeregt, die G20-Treffen regelmäßig in New York stattfinden zu lassen. Die Treffen am Sitz der Vereinten Nationen abzuhalten, wäre ein «großer symbolischer Schritt nach vorn», sagte Gabriel im Deutschlandfunk. Mit Blick auf die Kosten und das Aufgebot an Sicherheitskräften beim Gipfel in Hamburg sagte Gabriel: «Die Städte sind natürlich bei solchen Veranstaltungen belastet. Das müssen Demokratien im Zweifel schaffen. Entscheidender sei, dass man durch eine regelmäßige Austragung in New York zeige: Uns sind die UN wichtig.

von dpa

erstellt am 06.Jul.2017 | 08:56 Uhr