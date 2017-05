G7 : G7-Gipfel droht Debakel - USA blockieren Beschlüsse

Der G7-Gipfel der großen westlichen Industriestaaten droht wegen der Blockade von US-Präsident Donald Trump im Debakel zu enden. Die Staats- und Regierungschefs diskutieren heute auf Sizilien weiter über ihre tiefen Differenzen in der Handels- und Klimapolitik sowie in der Flüchtlingskrise. Trump will sich zum Beispiel noch nicht festlegen, ob er aus dem internationalen Klimaabkommen von Paris aussteigen möchte. Im Streit um Freihandel hält Trump an seinem Abschottungskurs fest. In der Flüchtlingspolitik verhindert Trump einen umfassenden Plan zur Bewältigung der Krise.

von dpa

erstellt am 27.Mai.2017 | 03:13 Uhr