G20 : G20-Proteste: Dritte Nacht mit Gewalt in Hamburg

Gipfel beendet - Gewalt bleibt: In Hamburg ist es wieder zu Ausschreitungen gekommen. In der Nacht setzte die Polizei Wasserwerfer, Pfefferspray und Tränengas ein, um Sitzblockaden im Schanzenviertel aufzulösen. Randalierer warfen Flaschen, Steine oder Böller und rannten vor den Einsatzkräften weg. Schwer bewaffnete Spezialeinsatzkräfte der Polizei zogen zeitweise am Rande des Schanzenviertels auf, griffen aber nicht ein. Die Polizei erklärte, seit Beginn der Proteste gegen den G20-Gipfel seien 144 Personen festgenommen und 144 weitere in Gewahrsam genommen worden.

von dpa

erstellt am 09.Jul.2017 | 04:46 Uhr