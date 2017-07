G20 : G20-Demo eskaliert - Weitere Proteste am Morgen

Zwischen Demonstranten und Polizei hat es vor dem G20-Gipfel in Hamburg massive gewaltsame Auseinandersetzungen gegeben. Auf beiden Seiten gab es Verletzte. Die Polizei setzte bei der Kundgebung «Welcome to Hell» Wasserwerfer ein, gewalttätige Demonstranten zerschlugen Schaufenster und warfen Flaschen auf die Beamten. In einigen Straßen brannten Barrikaden. Die Lage beruhigte sich am späten Abend. Für den frühen Morgen planten die Protest-Veranstalter allerdings bereits weitere Demonstrationen gegen das Treffen der großen Wirtschaftsmächte.

von dpa

erstellt am 07.Jul.2017 | 02:42 Uhr