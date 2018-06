Wetter : Frühlingsgewitter toben über Deutschland

von dpa

10. Juni 2018, 07:16 Uhr

Heftige Frühlingsgewitter haben gestern Abend über Teilen Deutschlands getobt. Umgestürzte Bäume, vollgelaufene Keller und Blitzeinschläge hielten die Retter stundenlang in Atem. Es gab auch Verletzte. Wie hoch der Schaden ist, ließ sich noch nicht schätzen. In Rheinland-Pfalz traf es den Eifelkreis Bitburg-Prüm. Das Telefonnetz fiel in manchen Orten aus, auch der Bahnverkehr war betroffen. Auch Mainz und das Umland bekamen etwas ab. Starkregen und Sturmböen lösten einen Großeinsatz aus, wie die Feuerwehr mitteilte. In Thüringen flutete das Unwetter die Innenstadt von Meiningen.