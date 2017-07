Konflikte : Frankreich und USA wollen Kontaktgruppe für Syrien

Frankreich und die USA wollen nach Angaben des französischen Präsidenten Emmanuel Macron an einem Fahrplan für die Zukunft Syriens nach dem Bürgerkrieg arbeiten. Die Länder strebten die Schaffung einer Kontaktgruppe an, um einen politischen Fahrplan für die Zeit nach dem Krieg vor allem in Syrien zu schaffen. Er deutete die Bereitschaft an, dabei auch Vertreter von Staatspräsident Baschar al-Assad zu beteiligen. Ihr sollten neben den fünf ständigen Mitgliedern des UN-Sicherheitsrates auch Regionalmächte angehören.

von dpa

erstellt am 13.Jul.2017 | 20:56 Uhr