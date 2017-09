Notfälle : Frankfurt vor größter Evakuierung der bundesdeutschen Geschichte

Wegen der Entschärfung einer riesigen Weltkriegsbombe steht Frankfurt am heute Morgen 6.00 Uhr die größte Evakuierungsaktion der bundesdeutschen Geschichte bevor. Nach Angaben der Polizei müssen knapp 70 000 Menschen ihre Wohnungen verlassen. Sie können voraussichtlich erst am Abend zurückkehren. Die eigentliche Entschärfungsaktion soll gegen Mittag beginnen und mehrere Stunden dauern. Die 1,8 Tonnen schwere Luftmine war am Dienstag bei Bauarbeiten nahe dem Campus Westend der Frankfurter Goethe-Universität gefunden worden.

von dpa

erstellt am 03.Sep.2017 | 00:53 Uhr