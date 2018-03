Paralympics : Forster holt bei Paralympics siebtes deutsches Gold

von dpa

18. März 2018, 07:09 Uhr

Pyeongchang (dpa) - Monoskifahrerin Anna-Lena Forster hat am Schlusstag der Paralympics in Pyeongchang die siebte deutsche Goldmedaille gewonnen. Die 22-Jährige siegte im Slalom mit einem riesigen Vorsprung von 5,37 Sekunden auf die Japanerin Momoka Muraoka und holte ihr zweites Gold in Südkorea. Es war der letzte Wettkampf mit deutscher Beteiligung. Der Deutsche Behindertensportverband kommt damit auf 19 Medaillen: sieben goldene, acht silberne und vier bronzene. Bei den vorherigen Winterspielen 2014 in Sotschi waren es insgesamt nur 15 Medaillen gewesen.