Luftverkehr : Flugsicherung will Bewusstsein für Drohnen schärfen

Drohnen breiten sich bei Firmen, Hobbypiloten und Modellfliegern immer weiter aus: Mit rund 600 000 verkauften Stück im deutschen Luftraum rechnet die Deutsche Flugsicherung in diesem Jahr. Die Behörde will heute beim «Drone-Detection-Day» an ihrem Sitz im hessischen Langen über die Gefahren von Drohnen für den Luftverkehr informieren. Denn die Flugobjekte bieten zwar Chancen für Logistik und Forschung, können aber Hunderte von Metern hoch fliegen und für Flugzeuge etwa bei der Landung gefährlich werden.

von dpa

erstellt am 05.Jul.2017 | 00:50 Uhr