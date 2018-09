Wetter : «Florence» wird zum Tropischen Tiefdruckgebiet

von dpa

16. September 2018, 12:49 Uhr

«Florence» verliert weiter an Kraft: Nach Angaben des US-Hurrikanzentrums in Miami gilt der Ex-Hurrikan nun nur noch als Tropisches Tiefdruckgebiet. Dennoch warnte das Hurrikanzentrum weiterhin vor Sturzfluten und Hochwasser führenden Flüssen in den US-Staaten North Carolina und South Carolina. Sturmwarnungen wurden aufgehoben. «Florence» bringe aber weiterhin heftigen Regen. Mindestens sechs Menschen kamen durch «Florence» ums Leben.