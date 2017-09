EU : Fipronil: Agrarminister fordert effizienteres Warnsystem

Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt hat angesichts des Eier-Skandals einen besseren Informationsaustausch in Europa gefordert. Er erwarte, dass das europäische Schnellwarnsystem seinem Namen gerecht werde, sagte der CSU-Politiker bei einem Treffen von EU-Agrarministern in der estnischen Hauptstadt Tallinn. Es müsse leider festgestellt werden, dass monatelang in anderen Ländern Informationen verfügbar gewesen und nicht an Deutschland weitergegeben worden seien. Der Skandal um mit Fipronil belastete Eier ist heute erstmals Thema bei einem EU-Ministertreffen.

erstellt am 05.Sep.2017 | 08:46 Uhr