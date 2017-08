Brände : Feuer auf Gestüt in Baden-Württemberg

Auf dem Gestütshof St. Johann in Baden-Württemberg ist in der Nacht ein Feuer ausgebrochen. «Eine Lagerhalle brennt lichterloh. Die Feuerwehr ist im Großeinsatz», sagte ein Polizeisprecher am Morgen. Menschen seien nicht in Gefahr. «Die Rettungskräfte versuchen jetzt, die Pferde aus den Ställen zu bekommen. Auf dem Gestüt leben 30 wertvolle Hengste», sagte der Sprecher weiter. Der Gestütshof St. Johann ist eine Domäne des Haupt- und Landgestüts Marbach. Mehr Details waren zunächst nicht bekannt.

von dpa

erstellt am 16.Aug.2017 | 02:42 Uhr