Notfälle : Feuer auf Boot vor Kalifornien - Tote befürchtet

Avatar_shz von dpa

02. September 2019, 17:53 Uhr

Vor der kalifornischen Küste ist ein Boot mit Dutzenden Menschen an Bord in Brand geraten. Fünf Insassen, bei denen es sich um Mitglieder der Crew handeln soll, seien gerettet worden, hieß es unter Berufung auf die Küstenwache. Sie hätten sich bei der Rettungsaktion auf dem Deck des Bootes befunden, berichtete der Sender CNN. Die Suche nach weiteren Überlebenden wurde fortgesetzt. An Bord des Schiffes seien weitere 34 Passagiere gewesen, teilte der Sender unter Berufung auf Behörden mit. Es werde befürchtet, dass viele von dem Feuer in der Nacht überrascht worden seien.