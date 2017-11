Bahn : Fernverkehr in Deutschland läuft normal nach Entgleisung

von dpa

erstellt am 30.Nov.2017 | 08:30 Uhr

Nach der ICE-Entgleisung in Basel müssen Reisende in Deutschland nicht mit Behinderungen im Fernverkehr rechnen. «Ausfälle oder Verspätungen gibt es keine», erklärte eine Sprecherin der Deutschen Bahn. Der einzige Unterschied sei, dass die aus Deutschland kommenden Züge in Basel Badischer Bahnhof enden. Reisende können mit der Straßenbahn zum Bahnhof Basel SBB weiterfahren. Auf den Strecken in der Schweiz kann es weiterhin zu erheblichen Einschränkungen kommen.