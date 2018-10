Musik : Feine Sahne Fischfilet hält an Auftritt in Dessau fest

von dpa

21. Oktober 2018, 12:42 Uhr

Die linke Punkband Feine Sahne Fischfilet will trotz der Absage im Bauhaus Dessau an einem Konzert in der Stadt festhalten. Entsprechend äußerten sich die Musiker auf Facebook. Eigentlich sollte es ein Konzert auf der historischen Bühne des Bauhauses werden. Das ZDF lädt regelmäßig dafür Künstler nach Dessau ein. Doch am Donnerstag zog die Stiftung Bauhaus die Notbremse. Weil rechte Gruppierungen zum Protest gegen den Auftritt aufriefen, machte die Stiftung von ihrem Hausrecht Gebrauch und untersagte das Konzert.