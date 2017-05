Börsen : Fed-Optimismus hievt Nasdaq 100 auf Rekordhoch

Optimistische Töne der US-Notenbank (Fed) haben die Rekordrally an der Wall Street wieder angeheizt. So erreichte der Techwerte-Index Nasdaq 100 eine Bestmarke, während der marktbreite S&P-500-Index nur haarscharf an einem Rekordhoch vorbeischrammte. Der Dow Jones schloss den fünften Tag in Folge im Plus. Am Ende stand beim Dow ein Gewinn von 0,36 Prozent auf 21 012,42 Punkte zu Buche. Der Euro schaffte wieder den Sprung über 1,12 US-Dollar und kostete zuletzt 1,1217 Dollar.

von dpa

erstellt am 24.Mai.2017 | 22:52 Uhr