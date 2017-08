Fußball : FC Bayern eröffnet Bundesliga-Saison gegen Bayer Leverkusen

Titelverteidiger FC Bayern München eröffnet am Abend die 55. Saison der Fußball-Bundesliga als klarer Favorit gegen Bayer Leverkusen. Ziel des deutschen Rekordmeisters ist der sechste Meistertitel nacheinander. «Das ist unser Traum», sagte Trainer Carlo Ancelotti, der in seine zweite Bayern-Saison startet. Die Bayern müssen zum Start in der ausverkauften Münchner Arena unter anderem auf den neuen Kapitän Manuel Neuer verzichten. Ein Einsatz käme für den Nationaltorhüter exakt vier Monate nach einem Mittelfußbruch noch zu früh.

von dpa

erstellt am 18.Aug.2017 | 02:48 Uhr