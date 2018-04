Bildung : Fast 57 000 Studenten ohne Abitur - so viele wie nie zuvor

von dpa

05. April 2018, 15:49 Uhr

Die Zahl der Studenten ohne Abitur ist auf einem Rekordhoch: Im Jahr 2016 studierten in Deutschland rund 56 900 Menschen ohne allgemeine Hochschulreife oder Fachhochschulreife - mehr als doppelt so viele wie 2010. Das geht aus einer aktuellen Erhebung des CHE Centrums für Hochschulentwicklung hervor. Über den sogenannten dritten Bildungsweg können sich Bewerber per Berufspraxis für ein Studium qualifizieren. So kann etwa die Note der Meister- oder Fachwirtprüfung die Abitur-Note bei der Bewerbung um einen Studienplatz ersetzen.