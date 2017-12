Migration : Extra-Rückkehr-Prämie: Asylbewerber sollen freiwillig gehen

von dpa

erstellt am 03.Dez.2017 | 17:08 Uhr

Mit einer Extra-Prämie will das Innenministerium mehr Asylbewerber dazu bringen, freiwillig das Land zu verlassen. Ab sofort bis Ende Februar 2018 können freiwillige Rückkehrer zusätzliche Unterstützung bei der Ankunft in ihrer Heimat beantragen. Vorgesehen sind Hilfen in Form zusätzlicher Sachleistungen: bis zu 3000 Euro für Familien, bis zu 1000 Euro für Einzelpersonen. Die Heimkehrer können Zuschüsse für Miete oder Möbel bekommen. Die Organisation Pro Asyl hält der Regierung vor, sie verführe Menschen dazu, ihre Rechte nicht wahrzunehmen.