Kriminalität : Explosion vor AfD-Büro in Döbeln - Hintergründe unklar

von dpa

03. Januar 2019, 23:52 Uhr

Vor einem AfD-Büro im sächsischen Döbeln hat es am Abend eine Explosion gegeben. Eine unbekannte Substanz sei hochgegangen, sagte ein Polizeisprecher. Die Hintergründe der Explosion sind noch unklar. Verletzt wurde niemand. An dem Haus sowie an einem benachbarten Gebäude wurden dem Sprecher zufolge Scheiben und Türen beschädigt. Zudem soll es Schäden an Fahrzeugen geben. Außerdem habe Werbematerial gebrannt, sagte der Sprecher. Wie der Einsatzleiter der Polizei der «Leipziger Volkszeitung» sagte, bestehe der Verdacht einer politisch motivierten Straftat.