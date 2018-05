Kriminalität : Ex-Polizist in Kalifornien wegen zwölf Morden angeklagt

von dpa

11. Mai 2018, 03:55 Uhr

Nach einer Mord- und Vergewaltigungsserie in den 70er und 80er Jahren in Kalifornien werden einem Ex-Polizisten von diversen Anklagebehörden nun ein Dutzend Morde zur Last gelegt. Die Staatsanwaltschaft im Bezirk Santa Barbara erhob gegen den 72-jährigen Joseph James DeAngelo Anklage in vier Fällen. Der mutmaßliche «Golden State Killer» soll in Südkalifornien zwei Paare ermordet haben. Im Norden des US-Bundesstaates wird ihm der Mord an einem weiteren jungen Paar vorgeworfen. Auch in den Bezirken Orange County und Ventura County wurde Anklage gegen den Mann erhoben.