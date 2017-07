Personalien : Ex-Bahnchef Grube heuert bei US-Investmentbank Lazard an

Der ehemalige Vorstandschef der Deutschen Bahn, Rüdiger Grube, tritt einen neuen Job bei der US-Investmentbank Lazard an. Der deutsche Top-Manager soll sich künftig in leitender Funktion um das Investmentbanking des Wall-Street-Hauses in Deutschland kümmern. Einen entsprechenden Bericht des «Handelsblatts» bestätigten Unternehmenskreise. In Deutschland ist Lazard seit 1988 präsent und hat seinen Sitz in Frankfurt am Main. Zuletzt beriet Lazard die Restaurantkette Vapiano bei ihrem deutschen Börsengang.

von dpa

erstellt am 13.Jul.2017 | 02:42 Uhr