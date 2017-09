Notfälle : Evakuierung in Frankfurt startet problemlos

Die größte Evakuierungsaktion der deutschen Nachkriegsgeschichte wegen einer Bombenentschärfung in Frankfurt hat ohne größere Probleme begonnen. Mehr als 60 000 Anwohner müssen ihre Wohnungen zu verlassen. Die Polizei kontrolliert jetzt, ob sich wirklich niemand mehr in der Sperrzone im Umkreis von 1,5 Kilometern rund um den Fundort der Luftmine befindet. Mit Lautsprecherdurchsagen warnt die Polizei Menschen, die sich immer noch in ihren Wohnungen befinden. Auch eine Wärmebildkamera kommt zum Einsatz. Gegen Mittag soll die Entschärfung beginnen. Sie soll mehrere Stunden dauern.

von dpa

erstellt am 03.Sep.2017 | 08:07 Uhr