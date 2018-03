Handel : EU fordert dauerhafte Befreiung von Schutzzöllen

von dpa

23. März 2018, 11:13 Uhr

Die EU-Staaten haben US-Präsident Donald Trump offiziell aufgefordert, europäische Unternehmen dauerhaft von Schutzzöllen auf Stahl- und Aluminium auszunehmen. Die vorläufige Befreiung von den Maßnahmen müsse in eine ständige Befreiung umgewandelt werden, heißt es in einer beim EU-Gipfel veröffentlichten Erklärung. Die Staats- und Regierungschefs reagierten damit auf die heute in Kraft getretenen US-Schutzzölle auf Stahl- und Aluminiumimporte. Die EU und einige andere Länder sind davon zwar zunächst ausgenommen, allerdings vorerst nur bis zum 1. Mai.