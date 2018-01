Kriminalität : Erneut zwei Gefangene aus Berliner JVA Plötzensee entkommen

von dpa

01.Jan.2018

Wieder sind zwei Häftlinge aus dem Gefängnis in Berlin-Plötzensee entkommen. Die Gefangenen seien aus dem offenen Vollzug getürmt, sagte ein Sprecher der Justizverwaltung. Einer der beiden Männer sei aber schon am Abend zurückgekommen. Da er gegen die Auflagen verstoßen habe, müsse er nun in den geschlossenen Vollzug. Erst am Donnerstag waren vier Häftlinge ausgebrochen. Später war bekanntgeworden, dass sich auch ein fünfter Gefangener nicht wieder aus dem offenen Vollzug zurückgemeldet hatte. Damit wird aktuell nach sechs Häftlingen gesucht.