Tarife : Erneut Warnstreiks

von dpa

22. März 2018, 09:14 Uhr

Die Warnstreiks im öffentlichen Dienst haben am Morgen erneut den Nahverkehr in einigen deutschen Städten lahmgelegt. Betroffen waren etwa Hamm in Nordrhein-Westfalen und Mainz. Viele Pendler mussten sich Alternativen für den Weg zur Arbeit suchen. In München wurden die Stadtverwaltung und Stadtwerke bestreikt. Im Saarland blieben wegen des Ausstands etliche Kindertagesstätten geschlossen. In einigen Kommunen wurden auch Stadtwerke, Verwaltungen und die Müllabfuhr bestreikt.