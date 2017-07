Terrorismus : Ermittlungen nach Tod zweier Deutscher in Hurghada

Die Hintergründe der Messerattacke an einem Hotelstrand in Hurghada in Ägypten sind weiterhin unklar. Zwei deutsche Frauen starben, als ein Mann mit einem Messer mehrere Menschen angriff. Vier weitere Ausländer seien verletzt worden, teilte der staatliche ägyptische Informationsdienst mit. Die beiden getöteten Frauen haben nach Angaben eines Bekannten dauerhaft in Hurghada gelebt. Das Auswärtige Amt in Berlin hat sich bislang nicht zur Identität der Opfer geäußert.

von dpa

erstellt am 15.Jul.2017 | 07:34 Uhr