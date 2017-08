Kriminalität : Ermittler entdecken Blutspuren von Kim Wall im U-Boot

Kopenhagen (dpa) – Für die Polizei in Kopenhagen handelt es sich bei dem angespülten Frauen-Torso eindeutig um die Leiche der Journalistin Kim Wall. Bei einer Pressekonferenz sagte Polizeisprecher Jens Møller Jensen, mit Hilfe einer Zahn- und einer Haarbürste habe man einen DNA-Abgleich machen können. Zudem habe man Blut der Schwedin im U-Boot gefunden. Die Rechtsmediziner hätten festgestellt, dass ursprünglich etwas Metallisches am Körper von Kim Wall befestigt gewesen sei, das ihn vermutlich am Meeresboden hätten halten sollen. Der U-Boot-Eigner Peter Madsen steht wegen Verdachts auf fahrlässigen Tötung in Untersuchungshaft.

von dpa

erstellt am 23.Aug.2017 | 09:46 Uhr