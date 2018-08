Konjunktur : Erdogans Telefon-Diplomatie - Gespräch mit Steinmeier

von dpa

27. August 2018, 20:58 Uhr

Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan setzt inmitten einer schweren Währungskrise seine diplomatische Offensive Richtung Europa fort und hat mit dem deutschen Präsidenten Frank-Walter Steinmeier telefoniert. Das meldet die staatliche türkische Nachrichtenagentur Anadolu am späten Abend. Unter Berufung auf Quellen im Präsidialamt in Ankara hieß es, Steinmeier und Erdogan hätten sich in dem Gespräch entschlossen gezeigt, die bilateralen Beziehungen auszubauen. Außerdem habe man Vorbereitungen für den Staatsbesuch von Erdogan in Deutschland Ende September besprochen.