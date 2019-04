Streiks : Energienotstand in Portugal wegen LKW-Fahrerstreiks

von dpa

17. April 2019, 14:05 Uhr

Wegen eines Streiks der Fahrer von Gefahrgut-Lastwagen hat die portugiesische Regierung kurz vor den Osterfeiertagen den Energienotstand ausgerufen. Knapp 2800 Tankstellen im gesamten Land hätten bereits Treibstoffknappheit gemeldet, darunter rund 800 allein in der Hauptstadt Lissabon, berichtete die Zeitung «Expresso» online. Es fehle vor allem an Diesel, hieß es. An den Tankstellen des auch bei deutschen Touristen sehr beliebten südwesteuropäischen Landes bildeten sich zum Teil sehr lange Autoschlangen.