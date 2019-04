Unfälle : Empörung über weggeworfene Flasche führt zu Zugunfall

von dpa

20. April 2019, 18:55 Uhr

Empörung über eine achtlos entsorgte Flasche hat in Nordfriesland zu einem Zugunfall geführt. Eine 46-jährige Frau hatte ihr Auto auf einem Bahnübergang im schleswig-holsteinischen Dagebüll abgestellt, weil sie mit einer auf einem Treckergespann fahrenden Gruppe über die unschöne Leergut-Entsorgung diskutieren wollte, so die Bundespolizei. Den herannahenden Zug habe sie trotz Hupsignalen des Lokführers nicht bemerkt. Erst als sie wieder in ihr Auto eingestiegen sei, habe sie den Zug im Rückspiegel kommen sehen und sich noch rechtzeitig vor der Kollision ins Freie retten können.