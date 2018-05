Film : Emilia Clarke war bei erstem «Star Wars»-Film überfordert

von dpa

16. Mai 2018, 06:56 Uhr

Die Erfahrungen aus der TV-Serie «Game of Thrones» haben Schauspielerin Emilia Clarke beim Dreh zum neuen «Star Wars»-Film genutzt. «Das hat mir geholfen, an einem großen Set zurechtzukommen», erzählte die 31-jährige Britin im dpa-Interview . Sie sehe mittlerweile das gesamte Set und was dort alles schon für sie vorbereitet sei. «Du musst nur noch auftauchen und wenig tun, um trotzdem einen großen Effekt zu erzielen.» Clarke wurde mit ihrer Rolle in «Game of Thrones» berühmt.