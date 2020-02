Krankheiten : Elfter Coronavirus-Fall in Deutschland

Avatar_shz von dpa

03. Februar 2020, 20:01 Uhr

In Bayern hat sich ein weiteres Kind nachweislich mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Damit stieg die Zahl der Betroffenen in dem Bundesland auf neun und bundesweit auf elf Menschen. Es handelt sich um ein zweites infiziertes Kind jenes Mannes aus dem Landkreis Traunstein, dessen positiver Befund vergangene Woche bekannt geworden war, wie das bayerische Gesundheitsministerium mitteilte. Der Vater und die beiden Kinder seien in einem stabilen gesundheitlichen Zustand. Der Erreger war bei sieben Mitarbeitern des Autozulieferers Webasto nachgewiesen worden.